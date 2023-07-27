Транспорт 27 июля 2023, 06:35 Человек попал на пути красной ветки Московского метрополитена Дептранс Москвы: интервалы движения поездов на Сокольнической линии увеличили РИА «Новости»

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На Сокольнической линии Московского метрополитена утром 27 июля увеличили интервалы движения поездов. Дептранс Москвы сообщил, что на пути попал человек.

«На центральном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — объявили в ведомстве.

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Причины и другие обстоятельства ЧП на красной ветке не уточнили. К 06:42 поезда начали вводить в обычный график.

Движение поездов по южной части Серпуховско-Тимирязевской линии останавливали 19 июля по аналогичной причине. Составы переставали ходить от станции «Нагорная» до «Серпуховской», в обратную сторону увеличивали интервалы движения. Источник «360» сообщал, что упавший на пути станции «Тульская» пассажир выжил, его благополучно подняли на платформу.

Другой человек упал на пути на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии весной. ЧП произошло 28 марта, поезда перестали ходить от «Октябрьского Поля» до «Баррикадной».