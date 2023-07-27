Транспорт 27 июля 2023, 09:27 Поезда на Сокольнической линии московского метро вернулись в график Интервал движения поездов на Сокольнической линии московского метро восстановили Сайт мэра и правительства Москвы

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Поезда на Сокольнической линии метро вернулись к обычному расписанию. Интервал их движения восстановили. Электрички будут прибывать в привычном для пассажиров расписании, сообщил «Дептранс. Оперативно».

«Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком», — отметили в ведомстве.

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Горожане смогут свободно воспользоваться подземным общественным транспортом.

Ранее на центральном участке московского метро расписание изменили из-за того, что один из пассажиров упал на рельсы.

В прошедшую среду, 19 июля, мужчину обнаружили под составом на станции «Беломорская». По камерам удалось определить человека. Мужчину нашли, он оказался на путях. Машинист попросил снять напряжение с контактных рельсов в метро. Благодаря этому человека удалось убрать с путей. После напряжение снова пустили, а движение поездов восстановили.