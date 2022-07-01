Пассажир разбившегося Ан-2 в Якутии рассказал, как провел 10 дней в лесу

Выживший в авиакатастрофе пассажир Ан-2, 36-летний Павел Кривошапкин, провел 10 дней в лесу в ожидании помощи. Сейчас у него «гематомы на голове и ребра болят». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Туман был, ничего не видно. Наверх набрал, а там уже удар был. Оттуда уже не помню. Очнулся — и на улицу выскочил через дверь. Озеро увидел, когда спускался, потом домики. И пошел к домикам, дошел еле-еле», — рассказал Павел.

По его словам, он нашел у рыбака «Доширак» и «штук 10 съел».

«Я там флажки наставил, длинные палки, и махал, когда слышал шум вертолета», — добавил мужчина.

В итоге пассажир сам вышел к спасателям.

Самолет Ан-2 «Полярных авиалиний» потерпел крушение в Кобяйском улусе в Якутии. Он вылетел из Ус-Хатына ранним утром 21 июня и должен был приземлиться в Вертикальном (Кобяйский район) три часа спустя, однако этого не случилось. На борту были двое членов экипажа и пассажир. Пилотам спастись не удалось.

Спасатели нашли обломки Ан-2 на склоне горы.