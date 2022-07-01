Мужчина, который находился на борту потерпевшего крушение самолета Ан-2, выжил. Его нашли спустя более недели поисков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«По нашим данным, пассажир Ан-2, который сегодня нашелся в Якутии спустя больше недели поисков, выжил», — сказано в сообщении издания.

Врачи осматривают 36-летнего мужчину. По предварительным данным, видимых повреждений на нем нет. Уточняется, что пассажир сам вышел к спасателям.

Самолет Ан-2 «Полярных авиалиний» перестал выходить на связь 21 июня. Позже стало известно, что он разбился в Кобяйском улусе. На борту находились двое членов экипажа и один пассажир. Сообщалось, что пилоты погибли.

По факту крушения открыто уголовное дело. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать нарушение правил безопасности.

Спасатели нашли обломки Ан-2 на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель.