Поисковики нашли обломки пропавшего в Якутии самолета Ан-2

Пропавший 21 июня самолет Ан-2 «Полярных авиалиний» разбился в Кобяйском улусе. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы авиакомпании. Их заявление процитировал ТАСС.

«От экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация о его обнаружении. По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель», — сообщили они.

Их слова подтвердили представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России. По данным ведомства, по факту крушения возбудили уголовное дело. Правоохранители считают, что к аварии привело нарушение правил безопасности. Сами обломки нашли со «следами термического воздействия».

Следователи огласили предварительную версию крушения. По их словам, самолет вылетел из Ус-Хатына (Якутск) 21 июня, в 06:30 по местному времени. Через три часа он должен был приземлиться в Вертикальном (Кобяйский район). Однако в назначенное время самолет не появился.

На борту были двое членов экипажа и один пассажир. Их судьба пока неизвестна.

На место крушения уже выехали следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России. Правоохранители устанавливают причины и детали аварии.