Эксклюзив 10 марта 2023, 12:43 Парковку дома в ЖК «Лефортово Парк» затопило после прорыва трубы. Видео Видео «360»: вода из прорвавшейся трубы затопила подземную парковку в ЖК «Лефортово Парк»

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Коммунальная авария случилась в Юго-Восточном административном районе Москвы. Подземную парковку в доме 14А к6 ЖК «Лефортово Парк» затопило из-за прорвавшейся трубы. Жильцы бросились спасать свои автомобили, а вода продолжает прибывать. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

«Авария во втором подъезде. Спасайте свои машины и вещи», — рассказал источник.

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Потоки воды хлынули прямиком вниз, на подземную парковку. Люди пытаются пробраться к своим автомобилям в резиновых сапогах, местами уровень воды достигает около 60 сантиметров, добавил собеседник. По его словам, это не первый подобный случай в ЖК.

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Некоторые жильцы уже эвакуировали свои машины, а кто-то решил накрыть свой авто брезентом.

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На северо-востоке Москвы кипятком затопило один из сетевых магазинов. В торговом помещении все заволокло паром, люди эвакуировались на улицу.