10 января 2023, 09:46
Коммунальщики устранили прорыв трубы на 21 этаже жилого дома в Лобне
Один из подъездов жилого дома на улице Ленина в Лобне затопило водой с 21 по первый этаж. Причиной коммунальной аварии стал свищ на трубопроводе, рассказали в аварийной службе. Причины протечки уже устранили.
Житель дома Валерий Нестеров рассказал, что обратился за помощью сразу после обнаружения аварии. Сотрудники аварийной службы прибыли на место в течение пяти минут. По его словам, такое происшествие уже было в доме месяц назад.
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«Прорвало трубу на техническом этаже и начало заливать ящики с электрощитками, хорошо, ничего не коротнуло», — отметил мужчина.
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Консьерж дома Раиса добавила, что вода дошла до первого этажа, стекая с потолка на пол. Управляющая компания рассказала, что причиной стал свищ на трубопроводе. Коммунальщики перекрыли его, заварили отверстие и вновь включили подачу воды.
По словами замдиректора УК «ВСК_Комфорт» Александра Касаджика, свищ мог образоваться из-за использования некачественных материалов при строительстве или отложении железа в воде.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Он добавил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.
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