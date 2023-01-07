07 января 2023, 11:59
Магазин «Перекресток» на улице Яблочкова в Москве затопило кипятком из-за аварии
Источник «360»: магазин «Перекресток» затопило кипятком на северо-востоке Москвы
Подсобку магазина «Перекресток» на улице Яблочкова затопило кипятком из-за прорыва трубы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.
По его словам, помещение магазина заволокло горячим паром. В подсобке вода буквально течет рекой.
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Данные о пострадавших и обстоятельства ЧП уточняются.
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