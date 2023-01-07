Эксклюзив 07 января 2023, 11:59 Магазин «Перекресток» на улице Яблочкова в Москве затопило кипятком из-за аварии Источник «360»: магазин «Перекресток» затопило кипятком на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Подсобку магазина «Перекресток» на улице Яблочкова затопило кипятком из-за прорыва трубы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

По его словам, помещение магазина заволокло горячим паром. В подсобке вода буквально течет рекой.

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Данные о пострадавших и обстоятельства ЧП уточняются.

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