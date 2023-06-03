Происшествия 03 июня 2023, 13:31 Парагвай выдаст России участника банды, который скрывался за границей 22 года Генпрокуратура РФ: в Россию из Парагвая экстрадируют двух преступников

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Парагвай передал России Андрея Андреева и Романа Морозова, объявленных в международный розыск. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Андреева обвиняют в убийствах, бандитизме, вымогательстве, похищении людей, краже, незаконном пересечении границы России. С конца 90-х годов Андреев был состоял в одной вооруженной преступной группировки, действовавшей на территории Петербурга, а в 2000 году вступил в другую, где совершил несколько тяжелых преступлений. В июле 2001 года его объявили в международный розыск.

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«Он скрывался. Сначала в Аргентине, потом перебрался в Парагвай, там занялся незаконным оборотом наркотиков, за что по приговору суда получил 12 лет лишения свободы. Спустя 22 года Генпрокуратуре России удалось добиться экстрадиции беглеца», — рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Кроме того, в Россию из Парагвая экстрадируют владельца ломбарда в Волгограде Романа Морозова — его обвиняют в похищении более 11 миллионов рублей у клиентов. Он присвоил деньги под предлогом продажи дорогих авто. В розыск мужчину объявили в 2021 году.

В сопровождении спецконвоя Андреева и Морозова доставят в Москву транзитом через Бразилию и Турцию.

В мае 2023 года Греция экстрадировала осужденного за убийство Нодара Малашхию для отбывания наказания в России. В 2017 году в Сочи мужчина несколько раз удар своего знакомого, а потом застрелил. Обвиняемому назначили 11 лет и 10 месяцев тюрьмы, однако он скрылся от правоохранителей. Преступника задержали в Греции.

Ранее Московский суд заочно арестовал украинскую телеведущую за распространение фейков о российской армии. Ее объявили в международный розыск и включили в перечень террористов и экстремистов.