Криминал 16 мая 2023, 17:17 Осужденного за убийство мужчину экстрадируют из Греции в Россию для отбывания наказания Генпрокуратура: из Греции в Россию экстрадируют осужденного за убийство мужчину

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Греция экстрадирует осужденного за убийство Нодара Малашхию для отбывания наказания в России. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

По данным ведомства, 25 августа 2017 года в Сочи Малашхия с друзьями пришел к знакомому, чтобы выяснить отношения. Конфликт перерос в драку, во время которой потерпевший достал пистолет и выстрелил в воздух. В ответ на это Малашхия несколько раз ударил его по голове. Затем выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в спину. От полученных ранений мужчина скончался.

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В июле 2018 года Центральный районный суд Сочи признал Малашхию виновным в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия. Ему назначили наказание в виде 11 лет и 10 месяцев лишения свободы. Однако обвиняемый скрылся от правоохранителей. Его объявили в розыск.

«В ноябре 2020 года в связи с его задержанием на территории Греции Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос об экстрадиции», — уточнили в ведомстве.

Благодаря успешному взаимодействию с компетентными органами Греческой Республики российская сторона добилась положительного решения. В сопровождении спецконвоя Нодара Малашхию доставят в Москву.