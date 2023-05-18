Власть 18 мая 2023, 16:48 Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Московский суд заочно арестовал украинскую ведущую Ефросинину за фейки о российской армии РИА «Новости»

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Украинскую телеведущую Марию Ефросинину заочно арестовали по делу о фейках в отношении российской армии, сообщил ТАСС. Решение принял Басманный районный суд Москвы.

Арестованная родилась в Керчи, работала на украинском телевидении, но сотрудничала и с телекомпаниями из России. За распространение недостоверной информации о деятельности ВС России МВД объявило Марию Ефросинину в международный розыск, а Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации журналистки в Instagram*.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал <…> меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в Россию», — рассказали в Басманном суде.

В прошлом году жители Украины раскритиковали Ефросинину за использование русского языка во время развлекательного YouTube-шоу «Взрослые девочки». Телеведущая объяснила, что не настолько хорошо знает украинский, чтобы шутить на нем.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.