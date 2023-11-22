Эксклюзив 22 ноября 2023, 16:47 Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Есть пострадавшие Baza: два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области

Читать 360tv в

Лобовое столкновение двух поездов произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. О ЧП сообщил Telegram-канал Baza. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

По информации источника канала, участниками аварии между станциями Бряндино и Тиинск стали пассажирский состав и маневренный поезд

Реклама

В поезде, который следовал по маршруту Адлер — Пермь, находятся 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка.

Составы столкнулись около 14:55. На место выехали спасатели. Схода вагонов не произошло.

Источник Baza уточнил, что в результате пострадали по меньшей мере 25 человек — у людей выявили ссадины и ушибы.

По предварительным данным, машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, но избежать столкновения все равно не удалось.

Официально данные о случившемся пока не комментировали. Все обстоятельства происшествия на железной дороге уточняются.