Панда напала на сотрудника бельгийского зоопарка

Крупная панда в зоопарке Бельгии Pairi Daiza набросилась на сотрудника в субботу, 20 марта. Работник получил несколько травм, однако угрозы жизни нет.

По невыясненным обстоятельствам работник зоопарка оказался на близком расстоянии от большой четырехлетней панды Тиан Бао в коридоре, который предназначался строго для людей, работающих с этим зверем. Рабочий получил травмы ноги и руки, об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда», — поделились работники зоопарка. Они же отметили, что потерпевшему вовремя оказали первую помощь, затем его госпитализировали в больницу.

Администрации зоопарка придется выяснить детали произошедшего. По внутренним правилам учреждения сотрудникам воспрещен прямой контакт с большими пандами, которые достигли двухлетнего возраста и масса которых выходит за 70 килограммов. Руководители Pairi Daiza также добавили, что этот дикий вид не терпит вторжения на свою территорию.

Тем временем пандам Жуи и Диндин из Московского зоопарка подарили картонные арт-объекты в виде робопанд. Подарки были сделаны в честь Всемирного дня панд. Диндин поначалу была удивлена, но довольно быстро освоилась и лапами разорвала свою робопанду.