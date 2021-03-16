Панда в Московском зоопарке расправилась с подаренной ей «робопандой». Видео

Пандам Жуи и Диндин из Московского зоопарка подарили картонные арт-объекты в виде «робопанд». Подарки были сделаны в честь Всемирного дня панд. Диндин поначалу была удивлена, но довольно быстро освоилась и лапами разорвала свою «робопанду».

Панда Жуи воспринял подарки с не меньшим интересом, в своей манере «пришел-увидел-победил», отметили в пресс-службе зоопарка. Видеозапись «расправы» над «робопандой» была размещена на странице Московского зоопарка в YouTube.

В честь праздника сотрудники зоопарка угостили виновников торжества праздничными блюдами, среди которых были морковь, панда-кейки и бамбук. Также панды получили разноцветные кубики, вымпелы и любимые игрушки.

В Международный женский день панде Диндин подготовил подарок и ее друг Жуи. Он подготовил букет и нарисовал для своей возлюбленной открытку, которая получилась очень красочной. Сотрудники зоопарка помогли завершить букет из цветов и фруктов. Они также дополнили подарок подушкой в виде сердца. Сначала Диндин изучила подушку, а потом взялась за букет. Груши, размещенные в букете, пришлись ей по вкусу больше всего.