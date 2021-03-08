Панда Жуи нарисовал своей возлюбленной праздничную открытку. Видео

В Московском зоопарке сотрудники и животные отметили Международный женский день. Больше всех повезло панде Диндин, ведь для нее подарок подготовили не только киперы, но и ее друг Жуи.

«К 8 Марта в Московском зоопарке готовились и сотрудники, и его обитатели. Киперы делали украшения для вольеров — из цветов, ягод, овощей и фруктов. Некоторые животные получили фигурки изо льда, в которые были заморожены лакомства», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Жуи подготовил букет и нарисовал для своей возлюбленной открытку. Она получилась очень красочной. Сотрудники зоопарка помогли завершить букет из цветов и фруктов. Они также дополнили подарок подушкой в виде сердца.

Подарок ждал Диндин в уличном вольере. Сначала панда изучила подушку, а потом взялась за букет. Груши, размещенные в букете, пришлись ей по вкусу больше всего.

Все животные в зоопарке получили сегодня праздничные угощения. Например, папуанским пингвинам подарили разноцветные фигурки изо льда, в которых была замороженная рыба.