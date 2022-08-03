Пожарные предотвратили переход огня со склада Ozon на другие здания в Истре

Спасатели предотвратили переход огня со склада Ozon на другие сооружения, находящиеся в Истре. Речь идет о площади 400 квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС России.

«Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тысяч квадратных метров», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

Как подчеркнули в пресс-службе, пожарным пришлось работать при высоких температурах и в условиях сильного задымления. Несмотря на это, они смогли избежать перехода огня на складские помещения с легковоспламеняющийся жидкостью.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что пожарные локализовали возгорание. Площадь пожара составляет 55 тысяч квадратных метров. На месте продолжают работать 45 единиц техники и 133 человека.

По информации Центра медицины катастроф, жертвой возгорания стал один человек, 13 пострадали. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.