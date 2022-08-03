Появилось видео с пожаром на складах Ozon

Пожар в складских помещениях, где находятся товары интернет-магазина Ozon, продолжают тушить. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах виден огромный столб темного дыма. Его наблюдали как водители на дороге, так и люди вблизи складов.

ЧП произошло в селе Петровское городского округа Истра. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 12:33. На место выехали спасатели МЧС. Огонь охватил 20 тысяч квадратных метров.

На кадрах видно, как пожарные тушат возгорание. Из здания до приезда спасателей самостоятельно вышли более тысячи человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщило, что у постройки обрушилась стена.