Эксклюзив 29 августа 2023, 19:27 Открытое горение на складе на Комсомольской площади в Москве ликвидировали МЧС ликвидировало открытый огонь на складе у вокзала в Москве

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Открытое горение на территории предназначенного под снос склада на Комсомольской площади удалось ликвидироваться. Об этом сообщил источник «360».

Пламя сначала локализовали на площади в полторы тысячи квадратных метров, а потом потушили.

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Ранее московские службы сообщили подробности о пожаре на Комсомольской площади, вблизи Ленинградского вокзала.

Московская транспортная прокуратура объявила о проверке по факту возгорания, а в РЖД рассказали, что к его тушению привлекли пожарный поезд. ЧП не сказалось на графике движения составов. МЧС России заявило, что на месте инцидента работает 15 пожарных расчетов.

Помещения склада загорелись днем во вторник, 29 августа. Данных о пострадавших и причинах пожара пока не поступало.