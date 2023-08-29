Происшествия 29 августа 2023, 19:01 Пожар на Комсомольской площади в Москве не повлиял на движение поездов РЖД: пожар у вокзала в центре Москвы не нарушил движение поездов Скриншот видео

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Возгорание в складских помещениях рядом с Комсомольской площадью в Москве не повлияло на движение поездов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

«В районе станции <...> произошло возгорание складских помещений. На движение поездов происшествие не повлияло. Пожарный поезд отправили на помощь в тушении», — указали в компании.

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В РЖД отметили, что на время ликвидации последствий ЧП выезд и въезд на парковку Ленинградского вокзала осуществляется со стороны Комсомольской площади.

Складские помещения рядом с вокзалом в Москве загорелись днем 29 августа. Источник в экстренных службах сообщал «360», что изначально огонь распространился в районе дома 1Ас14, площадь возгорания составила примерно 600 квадратных метров.

На место ЧП оперативно выехали 15 пожарных расчетов. О количестве пострадавших и причинах пожара информации не поступало.