Эксклюзив 29 августа 2023, 19:02 Пожар на складе на Комсомольской площади в Москве локализовали Возгорание на складе в Москве локализовали на площади в 1500 квадратных метров

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Возгорание складского помещения на Комсомольской площади в Москве удалось локализовать. Общая площадь пожара составила порядка 1500 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Представители Московской транспортной прокуратуры уточнили, что возгорание произошло на территории складского комплекса, который планировали сносить. Железнодорожное сообщение при этом не нарушено. Ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки из-за происшествия.

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В пресс-службе МЧС России заявили, что горящий склад тушат более 70 специалистов и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Складские помещения рядом с Ленинградским вокзалом в Москве загорелись днем 29 августа. Возгорание возникло в районе дома 1Ас14 на Комсомольской площади.