Происшествия 11 февраля 2024, 12:18 Открытое горение на рынке в Кабардино-Балкарии ликвидировали Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на рынке в Кабардино-Балкарии Пресс-служба МЧС

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Пожарные ликвидировали открытое горение на площади две тысячи «квадратов» на рынке в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь вспыхнул на торговой площадке в Майском. В результате пожара никто не пострадал, уточнили спасатели.

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«Проводится разборка и проливка конструкций», — добавили в ведомстве.

О происшествии стало известно утром 11 февраля. Пламя распространилось на кровлю торгового павильона. В тушении пожара задействовали 42 специалиста и 10 единиц спецтехники. Причина возгорания не уточнялась.

Ранее огонь вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецк в Кемеровской области. По предварительным данным, в помещении загорелись строительные материалы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Огнеборцы также ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в Тольятти. В результате ЧП пострадали два человека. На месте случившегося работают более 100 специалистов.