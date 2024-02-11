Важное 11 февраля 2024, 09:57 Людей эвакуировали из-за пожара в аэропорту Новокузнецка Прокуратура: в строящемся терминале аэропорта Новокузнецк начался пожар

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Пожар произошел в международном аэропорту Новокузнецк в Кемеровской области. Как сообщил источник РЕН ТВ, людей эвакуировали из здания, обошлось без пострадавших.

Предположительно, загорелись стройматериалы в здании строящегося терминала.

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«Проводились сварочные работы неподалеку от действующего терминала», — передали авторы материала.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возгорания в строящемся терминале аэропорта Новокузнецк. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают специальные службы.

«Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пожарной безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее крупный пожар произошел в здании хлебозавода «Амур» в Москве. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, в здании загорелось оборудование и продукция, которая хранилась на паллетах. Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.