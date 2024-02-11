Важное 11 февраля 2024, 10:20 Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на двух тысячах «квадратов» «112»: из-за пожара на рынке в Майском в Кабардино-Балкарии эвакуировали людей Пресс-служба МЧС

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Рынок загорелся в городе Майском в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Telegram-канал «112», пламя охватило две тысячи квадратных метров.

«Проводится эвакуация», — указали авторы публикации.

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Причина возгорания — пока неизвестна. На кадрах, которые опубликовал паблик, видно полыхающую одежду и другие товары.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасателям удалось локализовать крупный пожар на центральном рынке. Пламя охватило кровлю торгового павильона.

«Всего в тушении задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники», — уточнили в министерстве.

Ранее пожар произошел в строящемся терминале международного аэропорта Новокузнецк в Кемеровской области. В здании, предположительно, вспыхнули стройматериалы. Прокуратура начала проверку.