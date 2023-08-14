14 августа 2023, 23:30
Открытое горение ликвидировали в ХМАО
МЧС: открытое горение ликвидировали на площади 100 «квадратов» в Югре
Открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В 21:59 по московскому времени открытое горение ликвидировали», — отметили в сообщении.
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По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 20:13. На месте пожара работали четыре единицы техники.
Как сообщили в региональном правительстве, жертвами взрыва на нефтяном месторождении стали два человека. Также пятерых пострадавших госпитализировали с сильными ожогами.
Взрыв с последующим возгоранием произошел 14 августа, в Октябрьском районе. Огонь стремительно распространился на площади 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом.
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