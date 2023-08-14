Происшествия 14 августа 2023, 22:24 Два человека погибли при взрыве на месторождении в Югре ТАСС: Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на нефтяном месторождении в Югре

Читать 360tv в

При взрыве на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили сильные ожоги. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

«Пострадали семь человек, из них погибли два человека при хлопке на месторождении в Югре. Пострадавшие доставляются в Няганскую окружную больницу», — рассказали ТАСС в медучреждении.

Реклама

Взрыв с последующим возгоранием произошел в понедельник вечером в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка. Огонь распространился на площадь 100 квадратных метров. На место пожара выехали пожарные и спасатели.