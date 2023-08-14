Происшествия 14 августа 2023, 21:47 Врачи сообщили о четырех пострадавших после взрыва на месторождении в Югре Больница Нягани сообщила о четырех тяжелых пострадавших после взрыва в Югре Викимедиа

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Взрыв на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре привел к серьезным травмам четырех человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Няганской окружной больницы.

По словам собеседника агентства, у пострадавших предварительно диагностировали до 70% ожога тела. Все они находятся в тяжелом состоянии.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», — заявил представитель больницы.

О взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Югре со ссылкой на рабочего сообщил Telegram-канал «112». По словам собеседника, всего прогремели два взрыва. Пламя перекинулось на людей, которые стояли у карьера. По неподтвержденным данным, детонация произошла во время пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе.

РЕН ТВ со ссылкой департамент здравоохранения региона уточнил, что всего пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.