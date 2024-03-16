Происшествия 16 марта 2024, 08:08 Пожар произошел на НПЗ в Самарской области На Сызранском НПЗ в Самарской области произошел пожар РИА «Новости»

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Возгорание началось на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сызрань.

«Утром в субботу возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировали», — отметили в пресс-службе.

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Причины ЧП устанавливаются.

По информации Telegram-канала Baza, завод атаковали беспилотные летательные аппараты, пожар распространился на территории порядка 500 квадратных метров.

По предварительным данным, несколько дронов также нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ, где произошло возгорание. Спустя полчаса огонь потушили.

Ранее СБУ взяла на себя ответственность за атаки на три российских нефтеперерабатывающих завода – в Ленинградской, Нижегородской и Рязанской областях.