16 марта 2024, 08:35
Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ атаковали беспилотники — губернатор
Губернатор Самарской области: БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ
Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Его слова привели в Telegram-канале Самарской области.
В результате, по его словам, вспыхнул пожар на установке по переработке нефтепродуктов.Пострадавших нет, подчеркнул он.
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«Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — добавил глава области.
Сейчас, по его словам, совместно с руководством предприятий, регионального МЧС, силовых ведомств принимаются все меры к скорейшей ликвидации последствий.
«Создан оперативный штаб. Поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», — заключил Азаров.
Беспилотники
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