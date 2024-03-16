Происшествия 16 марта 2024, 08:35 Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ атаковали беспилотники — губернатор Губернатор Самарской области: БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ Пресс-служба МЧС

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Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Его слова привели в Telegram-канале Самарской области.

В результате, по его словам, вспыхнул пожар на установке по переработке нефтепродуктов.Пострадавших нет, подчеркнул он.

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«Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — добавил глава области.

Сейчас, по его словам, совместно с руководством предприятий, регионального МЧС, силовых ведомств принимаются все меры к скорейшей ликвидации последствий.

«Создан оперативный штаб. Поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», — заключил Азаров.