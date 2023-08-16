16 августа 2023, 02:14
Отец и сын пропали в горах Краснодарского края
Три группы спасателей МЧС России ищут отца и сына, пропавших в горах Краснодарского края и Адыгеи. Информация об этом и видео поисков появились в Telegram-канале ведомства.
Одна группа спасателей на вертолете Ка-32 обследует районы рек Киши и Чессу в Республике Адыгея, а также реки Уруштен в Краснодарском крае. Две другие группы спасателей ведут поиски пешком.
Реклама
Спасатели с воздуха заметили три туристических стоянки. Но на них нет следов недавнего пребывания людей: ни кострищ, ни палаток. Смотрители метеостанции также сообщили, что никого не встречали в последние дни.
МЧС 12 августа сообщило о завершении операции по спасению туристов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Всех пострадавших доставили в Нальчик и передали врачам.
В результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии погиб один турист и еще семь пострадали.
МЧС РФ
Краснодарский край
Реклама
Реклама