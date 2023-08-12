Происшествия 12 августа 2023, 14:57 Число пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии увеличилось до семи. МЧС: семь человек пострадали, один погиб во время камнепада в Кабардино-Балкарии

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Число пострадавших во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии увеличилось до семи. Один турист погиб, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Помощь МЧС России потребовалась еще одному травмированному при камнепаде туристу. За ним в горы Кабардино-Балкарии вылетели спасатели», — передали в ведомстве.

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С пострадавшими в Нальчике работают психологи МЧС России.

Ранним утром 12 августа стало известно, что группа туристов попала под камнепад в Черекском районе КБР, возле альплагеря «Безенги». Позже выяснилось, что под камнепадом оказалась еще одна группа путешественников. Все туристы предварительно регистрировали в МЧС.

Пострадавших эвакуировали на вертолете и передали врачам в Нальчике. Их перевезли за два вылета.

Ранее сотрудники спасательных служб эвакуировали четверых белорусских альпинистов и одного россиянина с горы Эльбрус. Люди находились на высоте 5300 метров над уровнем моря, они не регистрировались в МЧС.