Происшествия 12 августа 2023, 16:28 Всех пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии доставили в Нальчик на вертолете МЧС сообщило о завершении операции по спасению пострадавших туристов в горах КБР

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Всех пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии доставили в Нальчик. Спасательная операция завершилась, отчиталась пресс-служба МЧС России.

В Нальчик транспортировали на вертолете последнего из пострадавших. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что у мужчины перебинтована рука. Его передали врачам. Выйти из вертолета пострадавшему помогли спасатели, но, судя по следующим кадрам, затем он твердо держался на ногах.

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На месте камнепада работали 16 спасателей и две спецмашины Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

При камнепаде пострадали семь туристов и погиб еще один. Спасатели получили информацию о происшествии в Черекском районе КБР сегодня ранним утром. Сообщалось, что группа путешественников находится на высоте 3,5 тысячи метров. Для их спасения решили задействовать авиацию. Позже оказалось, что на месте находится еще одна тургруппа. Обе предварительно регистрировались в МЧС.