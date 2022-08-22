Двое сотрудников, которые были взяты в заложники в СИЗО-1 в Кемерове, освобождены. Об этом сообщила федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

«В результате проведенных мероприятий заложники освобождены», — привело РИА «Новости» сообщение ГУФСИН. Собеседник агентства также добавил, что при происшествии никто не пострадал.

По его словам, обвиняемых было восемь человек, они все обвиняются по тяжким преступлениям.

Вечером в воскресенье, 21 августа, «Известия» со ссылкой на осведомленный источник сообщили о том, что сотрудников следственного изолятора № 1 в Кемерове удерживают восемь человек. Первого заложника, как отметил собеседник издания, заключенные захватили во время проверки. Вооруженные деревянными палками и металлическим уголком мужчины затащили сотрудника ФСИН в камеру. Арестованные смогли захватить одного мужчину и двух женщин. Но одну из заложниц отпустили.

Пресс-служба ГУ ФСИН по области позже подтвердила, что заблокированными оказались два сотрудника. С заключенными начали вести переговоры для освобождения работников изолятора. В учреждении назвали сложившуюся ситуацию контролируемой.