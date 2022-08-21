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    21 августа 2022, 21:06

    Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

    «Известия»: заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО в Кемерове

    Анатолий Минкин

    Сотрудники следственного изолятора № 1 в Кемерове стали заложниками арестантов в одной из камер. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник, сотрудников СИЗО удерживают восемь человек.

    Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

    По словам собеседника издания, первого заложника заключенные захватили во время проверки. Вооруженные деревянными палками и металлическим уголком мужчины затащили сотрудника ФСИН в камеру.

    Всего арестованным удалось захватить одного мужчину и двух женщин. Но одну из заложниц они уже отпустили.

    Захватчики потребовали от администрации изолятора предоставить им доступ к сотовой связи, вызвать прокурора и руководство регионального главка ФСИН. Официального подтверждения этой информации пока получить не удалось.

    ГУ ФСИН по Кемеровской области подтвердил ТАСС, что двое сотрудников СИЗО заблокированы в одной из камер с заключенными. В данный момент идут переговоры.

    Telegram-канал Baza сообщил, что на территорию изолятора вошли бойцы спецназа.