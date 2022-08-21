Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

Сотрудники следственного изолятора № 1 в Кемерове стали заложниками арестантов в одной из камер. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник, сотрудников СИЗО удерживают восемь человек.

По словам собеседника издания, первого заложника заключенные захватили во время проверки. Вооруженные деревянными палками и металлическим уголком мужчины затащили сотрудника ФСИН в камеру.

Всего арестованным удалось захватить одного мужчину и двух женщин. Но одну из заложниц они уже отпустили.

Захватчики потребовали от администрации изолятора предоставить им доступ к сотовой связи, вызвать прокурора и руководство регионального главка ФСИН. Официального подтверждения этой информации пока получить не удалось.



ГУ ФСИН по Кемеровской области подтвердил ТАСС, что двое сотрудников СИЗО заблокированы в одной из камер с заключенными. В данный момент идут переговоры.

Telegram-канал Baza сообщил, что на территорию изолятора вошли бойцы спецназа.