ФСИН подтвердила взятие в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

Заключенные взяли в заложники двоих сотрудников следственного изолятора № 1 в Кемерове. Сейчас с арестантами ведут переговоры, заявила пресс-служба ГУ ФСИН по области.

«В СИЗО № 1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения», — привел сообщение пресс-службы ТАСС.

С заключенными начали вести переговоры для освобождения работников изолятора. Ситуацию в учреждении назвали контролируемой.

Ранее о взятии сотрудников СИЗО в заложники написали «Известия» со ссылкой на осведомленный источник. По информации журналистов, первого заложника арестанты захватили во время проверки. Сотрудника следственного изолятора затащили в камеру мужчины, вооруженные деревянными палками и металлическим уголком.

После этого заключенные завели в камеру еще двух работников, одного из которых в итоге отпустили. Они потребовали обеспечить их доступом к сотовой связи, а также вызвать прокурора и руководство регионального главка ФСИН.