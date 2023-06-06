Происшествия 06 июня 2023, 12:24 МАГАТЭ заявило о первых последствиях ЧП с Каховской ГЭС для Запорожской атомной станции Глава МАГАТЭ: после ЧП с Каховской ГЭС в резервуаре для охлаждения ЗАЭС упал уровень воды РИА «Новости»

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В резервуаре, который используют для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал уровень воды, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что причиной стали разрушения на плотине Каховской ГЭС, сообщил ТАСС.

«Сегодня была значительно повреждена плотина в Новой Каховке, что привело к значительному снижению уровня воды в резервуаре, используемом для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС», — отметил Гросси.

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По словам главы МАГАТЭ, продолжительное отсутствие воды для охлаждения на Запорожской АЭС нарушит работу аварийных дизельных генераторов. Вместе с тем, пока рисков для безопасности ЗАЭС специалисты организации не видят.

«Согласно нашей текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет», — добавил он.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что из-за прорыва на Каховской ГЭС в Днепр попало большое, но не критичное количество воды. Случившееся, по его словам, не помешает российским силам защищать левобережье.