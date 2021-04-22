В Кемеровской области, в городе Ленинск-Кузнецком, местный житель выгуливал собаку и нашел несколько пакетов, в которых обнаружил останки расчлененной девушки. Об этом сообщило издание Life.

Мужчина обнаружил останки, когда прогуливался с питомцем около Лесного Городка. Человеческие останки, расфасованные по пакетам, пролежали там около четырех месяцев.

Предположительно, убитой является 28-летняя Альбина Ш. Девушка страдала от наркотической зависимости и часто проходила лечение в реабилитационных центрах. В преступлении подозревают ее сожителя, с которым у нее часто возникали конфликты.

В Петербурге ранее бывший главный нефролог города Александр Земченков отказался от своих показаний, в которых признал вину в убийстве своей супруги, без вести пропавшей 11 лет назад. По словам его адвоката, Земченков сослался на то, что это был самооговор.

В Башкирии в этом году местная жительница убила своего возлюбленного и расчленила его тело, разрубив пополам, а затем спрятала останки. Тело мужчины нашли в колодце.