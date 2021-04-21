Расчленивший жену в Петербурге врач отказался от признательных показаний

Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков отказался от последних показаний, в которых признал свою вину. Его обвиняют в убийстве и расчленении жены в Санкт-Петербурге.

Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат медика Сейран Арутюнян.

«Он отказался от своих последних признательных показаний. Он сослался на то, что это был самооговор», — сказал он.

Ранее подозреваемый написал чистосердечное признание. При этом защита Земченкова сообщила, что он признался не в намеренном убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.

Бывшего главного нефролога Петербурга арестовали до 27 апреля — такое решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Земченкова обвиняют в убийстве жены, которое произошло еще в 2010 году. Дело возбудили в марте того года, после того как женщина исчезла. У нее остались трое детей. Известно, что супруга бывшего врача работала в роддоме.

По версии следствия, убийство произошло в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге. Земченков убил жену во время ссоры, а затем «расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры».