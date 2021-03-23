Жительница Башкирии спрятала расчлененное тело любовника в колодце

Отец разыскивал 40-летнего сына больше месяца. Тело мужчины обнаружили 19 марта в башкирском селе Белое Озеро на дне колодца. Труп разрубили пополам.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, по подозрению в убийстве задержана 39-летняя женщина. Она была сожительницей мужчины.

Следствие считает, что убийство произошло 12 февраля. Пара выпивала, затем произошла ссора. Женщина рассказала, что любовник приревновал ее и стал предъявлять претензии.

«Подозреваемая взяла деревянную скалку и несколько раз ударила потерпевшего по голове, от полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказано в сообщении ведомства.

Через два дня женщина обратилась за помощью к подруге. Та посоветовала оставить тело в заброшенном колодце. В итоге приятельницы привезли уже расчлененное тело мужчины к колодцу на санях. Труп обнаружила местная жительница.

В СУ СК РФ по Республики Башкортостан уточнили, что задержанная на допросе призналась в убийстве. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».