Основные версии крушения самолета Колтового назвали в СК

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Александра Колтового. В их числе — ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. Она отметила, что следственные действия на месте крушения уже завершаются.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — отметила собеседница.

Сейчас следствие проводит дополнительный осмотр места крушения вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и изымает фрагменты сгоревшего самолета. Их выложат в ангаре и будут исследовать. Кроме того, следователи продолжат изучать техническую документацию самолета. Чтобы восстановить полную картину случившегося, правоохранители сопоставят полученные ими сведения с показаниями свидетелей и съемками камер и видеорегистраторов.

Частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport разбился возле подмосковного поселка Томилино. Им управлял телеведущий Александр Колтовой. Сперва СМИ писали, что вместе с ним на борту находилась его супруга. Однако позже соведущая Колтового Лера Кудрявцева сообщила «360», что жены Колтового не было с ним на борту. Вскоре установили личность погибшей.