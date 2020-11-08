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    08 ноября 2020, 15:48

    Основные версии крушения самолета Колтового назвали в СК

    Нина Петлинова

    Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Александра Колтового. В их числе — ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.
    Основные версии крушения самолета Колтового назвали в СК

    Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. Она отметила, что следственные действия на месте крушения уже завершаются.

    «Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — отметила собеседница.

    Сейчас следствие проводит дополнительный осмотр места крушения вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и изымает фрагменты сгоревшего самолета. Их выложат в ангаре и будут исследовать. Кроме того, следователи продолжат изучать техническую документацию самолета. Чтобы восстановить полную картину случившегося, правоохранители сопоставят полученные ими сведения с показаниями свидетелей и съемками камер и видеорегистраторов.

    Частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport разбился возле подмосковного поселка Томилино. Им управлял телеведущий Александр Колтовой. Сперва СМИ писали, что вместе с ним на борту находилась его супруга. Однако позже соведущая Колтового Лера Кудрявцева сообщила «360», что жены Колтового не было с ним на борту. Вскоре установили личность погибшей.