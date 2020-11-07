Опознана женщина, которая погибла вместе с Александром Колтовым

Жена погибшего в авиакатастрофе под Томилиным телеведущего Александра Колтового опровергла предположения, что находилась вместе с ним на борту сгоревшего легкомоторного самолета. Появилась информация, что женщину, погибшую вместе с ним, опознали.

Об этом сообщил Telegram-канал 112. Пассажирку звали Наталья Климова. По данным некоторых СМИ, ей было 33 года, она работала заместителем директора отделения банка.

Александр Колтовой управлял частным легкомоторным спортивным самолетом, у которого в воздухе загорелся двигатель. По свидетельствам очевидцев, телеведущий до последнего пытался управлять машиной, чтобы избежать ее падения на жилые дома и линии электропередач. Вместе с ним в рухнувшем около Томилина самолете находилась женщина, которую сначала приняли за его жену.

Подмосковный Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.