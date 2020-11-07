Ведущий Александр Колтовой и его жена погибли при крушении в Подмосковье. Главное

Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Томилино в Подмосковье. На борту находились два человека — телеведущий Александр Котловой и его супруга. Они погибли. Подробнее о крушении — в материале «360».

Крушение легкомоторного самолета возле поселка Томилино Люберецкого городского округа в Подмосковье произошло около 15:20. Вскоре после этого на место выехали следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления.

В МЧС подтвердили информацию о крушении. В ведомстве отметили, что пожарное подразделение прибыло на место происшествия в 15:40 — к тому моменту самолет уже сгорел. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать неисправный двигатель. Спасатели отметили, что получили информацию о крушении в 15:20 и сразу отправили на место сотрудников МЧС. Устранением последствий происшествия занимались 40 человек и 13 единиц спецтехники.

Вскоре в распоряжении «360» оказалось видео, на котором очевидцы засняли первые минуты после крушения самолета. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на землю целым, но вскоре загорелось.

На другом ролике видно, что самолет практически вертикально упал на землю. Через несколько секунд его полностью охватил огонь, а вверх стали подниматься клубы черного дыма.

Очевидец крушения Дмитрий рассказал «360», что сразу обратил внимание странную траекторию самолета, однако сперва подумал, что он решил пойти на посадку.

«Когда он летел, он то влево, то вправо был <…>. Такое ощущение, что садится собрался, а потом резко наклонился уже… <…> И буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, <…> и в течение нескольких секунд произошел взрыв самолета», — рассказал он.

Дмитрий отметил, что в этот момент разговаривал по телефону. После крушения он сразу же прекратил разговор и позвонил в 911 — по словам Дмитрия, диспетчеры уже знали о случившемся.

Очевидец отметил, что самолет полностью сгорел буквально за пять минут. При этом многие люди пытались помочь его потушить — водители оставляли машины и с огнетушителями бежали к месту крушения.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Погибли ведущий Александр Колтовой и его жена

Вскоре после крушения Telegram-канал Baza сообщил, что на борту находились ведущий Александр Колтовой и его жена. Сам Колтовой управлял самолетом, а его жена была пассажиром. Оба погибли.

Соведущая Александра Колтового Юлия Сиверцева подтвердила «360» смерть коллеги. Позже это подтвердили и в пресс-службе НТВ.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов „ДНК“ и „Звезды сошлись“ Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — заявили там «360».

По данным источника ТАСС, полет был санкционирован.

«Полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота», — отметил он. Собеседник агентства также уточнил, что техническое состояние самолета было нормальным — во время предполетной подготовки не нашли никаких проблем.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов рассказал, что самолет прошел все необходимые технические проверки перед вылетом. Самолет вылетел с аэродрома Мячково Московской области и направлялся в Рыбинск Ярославской области. Вскоре после вылета у него отказал один из двигателей — он загорелся прямо в воздухе. Колтовой подал аварийный сигнал и смог посадить судно, однако самолет сразу же охватил огонь.

«Вторая смерть команды»

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом 2020 года он сменил Оскара Кучеру и стал вести он стал шоу «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой. Прежде чем начать работать на НТВ, Александр был сотрудником телеканала «Наука 2.0», а до этого — был в команде программы «Галилео». Ведущему был 41 год.

Летом во время одного из интервью Колтовой рассказал, что хотел бы купить свой самолет. Он подчеркнул, что имеет лицензию пилота, но пока налетал всего 100 часов. Про его увлечение говорил и Instagram телеведущего — многие посты и stories он посвящал полетам.

Коллега Александра по ток-шоу «ДНК» Мария рассказала «360», что Колтовой очень много летал, и всегда брал с собой пассажиров.

«Он стал активно заниматься самолетами, прямо налетывал часы, много летал, очень много! На прошлых выходных он тоже летал. Но летел он в темноте и говорил в Stories, что страшно было. Летал он не один, насколько я поняла, все время», — отметила она.

По словам собеседницы, гибель Александра — уже вторая смерть в команде ток-шоу «ДНК». Несколько лет назад они похоронили генетика Виктора Колкутина, который был соведущим Александра Колтового.

Несмотря на свою известность, Колтовой был «без короны на голове». Он всегда помогал своим коллегам, общался с ними на равных и отмечал дни рождения. По словам Марии, он сам пришел на кастинг шоу «ДНК», прошел отбор и «всем очень понравился». Во время работы над проектом у Колтового появилась собственная традиция: он награждал продюсеров программы за каждый выпуск, который ему очень нравился.

Мария отметила, что у ведущего и его супруги осталась дочь. Колтовой был примерным семьянином, пара взяла из приюта собаку по кличке Юта.