Происшествия 23 марта 2024, 05:13 «Крови достаточно». Голикова заявила, что в больницах всего хватает Голикова: крови и препаратов в больницах достаточно

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В подмосковных медучреждениях достаточно крови и препаратов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Химкинскую больницу.

«Крови достаточно, препаратов достаточно», — заявила Голикова.

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Вице-премьер отметила, что если люди хотят сдать кровь, то могут прийти в донорские пункты и выразить таким образом солидарность с теми, кто пострадал при теракте.

Вместе с Голиковой в Химкинскую больницу приехал глава Московской области Андрей Воробьев и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Чиновники доложили президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах помощи пострадавшим при теракте в Crocus City Hall.