03 февраля 2024, 23:28
Осквернившую могилы участников СВО женщину задержали во Владикавказе
МВД: во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов СВО
Сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по республике.
Задержанной оказалась 47-летняя жительница Владикавказа. Она рассказала, что пришла на кладбище, где похоронена ее мать, в сильном алкогольном опьянении.
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Женщина разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах участников СВО в надежде найти спиртное. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что на территории Аллеи героев Восточного кладбища у могил участников спецоперации нашли разбросанные венки и вазы с цветами. Полицейские стали устанавливать личность вандала.
Похожий акт вандализма произошел в Ереване. Мужчина устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда, он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.
Вандализм
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