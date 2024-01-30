Мир 30 января 2024, 00:40 Памятник детям блокадного Ленинграда осквернили в Ереване Житель Еревана устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда Unsplash

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В столице Армении устроили погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Вандалом оказался житель Еревана, сообщило РИА «Новости».

В прошлую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями общественных организаций возложил цветы к этому монументу в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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После завершения мероприятия ереванец опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия он снимал на видео, а потом опубликовал в социальных сетях.

В ролике мужчина высказал недовольство по поводу слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее дипломат предложила предоставить ссылку на документ какой-либо международной организации, например, ООН об этнических чистках в Карабахе. Вандал заявил, что «никаких документаций о блокаде Ленинграда» нет.

Ранее 23-летний москвич сломал скульптуру «Принцесса Турандот» у московского Театра имени Вахтангова. Следователи возбудили уголовное дело.