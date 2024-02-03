Происшествия 03 февраля 2024, 18:53 Могилы участников СВО осквернили во Владикавказе СК: уголовное дело завели во Владикавказе из-за осквернения могил бойцов СВО РИА «Новости»

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Неизвестный разбросал ритуальные венки и вазы с цветами у могил участников спецоперации на территории Аллеи героев Восточного кладбища во Владикавказе. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России по Северной Осетии.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ <...> возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения», — указали в ведомстве.

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По предварительным данным, неизвестный пробрался на территорию Аллеи героев Восточного кладбища в ночь на 2 февраля. Личность вандала пока не установили.

Житель Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Мужчина опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Армянские правоохранители его задержали.