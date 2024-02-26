Происшествия 26 февраля 2024, 23:11 Осквернившего памятник «Медному всаднику» юношу задержали в Петербурге Полиция задержала вандала, справившего нужду у «Медного всадника» РИА «Новости»

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Петербургские полицейские задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в акте вандализма около памятника Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга», — указали в ведомстве.

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Его доставили на допрос в отдел полиции. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.

Накануне в Сети появился ролик, на котором неизвестный справил нужду у основания монумента. В тот же день полиция начала разыскивать хулигана.

Ранее во Владикавказе, сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации. Она разбросала венки и цветы, в надежде найти спиртное.

Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Они сорвали с постамента гранитную плиту, установленная сослуживцами погибшего офицера.