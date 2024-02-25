Мир 25 февраля 2024, 00:25 Вандалы в Кишиневе сломали обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны В Кишиневе вандалы повредили обелиск на могиле героя ВОВ Колбинского Freepik

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Вандалы в Кишиневе нанесли повреждение обелиску на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Об этом заявил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович в Telegram-канале.

«На воинском кладбище мемориального комплекса „Вечность“ вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала», — заявил он.

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По его словам, на место случившегося приехали правоохранители и начали проводить следственные мероприятия. Алексей Петрович выразил надежду, что виновников найдут и накажут.

Ранее в двух городах на юге Литвы осквернили захоронения времен Великой Отечественной войны. В Друскининкае вандалы облили неизвестной жидкостью памятник советским воинам, а в Алитусе злоумышленники испортили могилу жертв нацистской оккупации. Также на захоронение нанесли «возможно, антисемитские знаки».

В прошлом году в Одессе вандал испортил табличку на Литературно-мемориальном музее Александра Пушкина. Он разбрызгал черную краску на нее. Лицо неизвестный спрятал под тканью, поэтому камеры не смогли запечатлеть личность мужчины.