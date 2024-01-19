Происшествия 19 января 2024, 21:45 Оскорблявшего славянских девушек блогера арестовали в Москве Прокуратура Москвы сообщила об аресте блогера, оскорблявшего славянок РИА «Новости»

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Блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода, публиковавшего постановочные видео, где он высмеивал девушек славянской внешности, арестовали. Об этом сообщили в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре», — уточнили в ведомстве.

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Мосгорсуд 17 января отменил постановление Симоновского районного суда, которым блогера освободили из-под стражи. Материалы дела направили на новое рассмотрение в ту же судебную инстанцию.

Ранее против Раджабзода возбудили дело об экстремизме. Органы следствия просили арестовать мужчину. До этого СК возбудил дело против блогера по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Причиной стал ролик в соцсетях, в котором блогер высмеивал девушек славянской наружности. Следователи допросили Раджабзоде и начали проверку других его видео.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту публикации ролика с оскорблениями, сообщили в Telegram-канале ведомства.