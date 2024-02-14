Происшествия 14 февраля 2024, 19:12 Оскорблявшего Мизулину треш-стримера из Ярославля арестовали за избиение людей Избивавшего людей треш-стримера из Ярославля арестовали на 2 месяца РИА «Новости»

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Суд Ярославля арестовал на два месяца 30-летнего треш-стримера, который публиковал в Сети видео с избиением людей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Кировского района Ярославля суд заключил под стражу 30-летнего местного жителя, распространявшего в сети Интернет видео с избиением людей в прямом эфире», — говорится в сообщении.

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Блогера обвинили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Кроме того, правоохранители возбудили против него дело об административном правонарушении из-за оскорбления представителя общественности.

Как уточнило РИА «Новости», речь идет о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. В конце прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов об ответственности за треш-стримы. Таких блогеров могут лишить права пользоваться интернетом и обязать выплатить штраф до 700 тысяч рублей.