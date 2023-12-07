Общество 07 декабря 2023, 23:37 Госдума рассмотрит пакет законопроектов о запрете треш-стримов РИА «Новости»

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Так назвали прямые эфиры в интернете, во время которых ведущий совершает опасные и унизительные действия над собой или другими людьми ради денежного вознаграждения от зрителей.

Проекты документов разметили в думской электронной базе.

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Их авторы предложили усилить уголовную ответственность за десяток преступлений, в которых наиболее часто были замечены треш-стримеры. В их числе убийство, умышленное причинение различного вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, незаконное лишение свободы, а также использование рабского труда.

В пояснительной записке к проектам подчеркнули тот факт, что публичная демонстрация этих преступления в интернете или СМИ, повышает их общественную опасность. Особенно опасны треш-стримы для детей и молодежи, которые и становятся часто зрителями такого рода трансляций. При том, что демонстрацию сцен с насилием и жестокости давно признали вредной для людей, чья психика до конца не сформировалась, подчеркнули авторы законопроектов.

Ранее белорусский треш-стример Алексей Кунис, известный под псевдонимом Шлюз, умер от анафилактического шока в прямом эфире, выпив залпом бутылку водки за донат.